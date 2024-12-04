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Вертолёт с туристами потерпел крушение в Приморье

В социальных сетях появилась информация о крушении экскурсионного вертолёта с туристами на юге Приморья. Факт крушения подтвердили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, ведомство проводит проверку, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вертолёт Robinson с тремя туристами на борту совершил жёсткую посадку на территории Артёмовского городского округа, воздушное судно чуть-чуть не долетело до посадочной площадки. Авария произошла 1 декабря в 19:40.

Известен эксплуатант вертолёта — ООО «Гранат». Вероятно, в соответствующие органы собственник воздушного судна об авиационном происшествии не доложил, потому что о происшествии стало известно только сегодня. Прокуратура в процессе проверки оценит оперативность информирования, а также соблюдения обязательных требований при подготовке судна к вылету и аэронавигационному обеспечению полётов.

Идёт процессуальная проверка по статье 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по её итогам.

В социальных сетях пишут, что туристы заказывали экскурсию над мостами вечернего Владивостока. 30-минутный полёт стоил им по 16 тысяч рублей с человека. Вертолёт упал примерно за две минуты до планируемого приземления, у судна оторвало хвостовую часть.

В августе 2024 года в Приморье потерпело крушение другое воздушное судно — легкомоторный самолёт. Это была уже авиакатастрофа с погибшими — скончались и пилот, и пассажир, путешественники из Сибири. В Приморье они летели с Сахалина, намереваясь совершить посадку на площадке «Новороссия» в Шкотовском районе.