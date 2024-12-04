Вертолёт с туристами потерпел крушение в Приморье

В августе 2024 года в Приморье потерпело крушение другое воздушное судно — легкомоторный самолёт. Это была уже авиакатастрофа с погибшими — скончались и пилот, и пассажир, путешественники из Сибири. В Приморье они летели с Сахалина, намереваясь совершить посадку на площадке «Новороссия» в Шкотовском районе.