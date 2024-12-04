Свердловский СКР проверит информацию о вывозе детей за границу силами НКО

Проверку организуют после проведения эфира одного из федеральных телеканалов, в программе которого обсуждалось, что НКО якобы занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Согласно данным участников передачи, такие НКО действуют и в других регионах России. Доклады главе ведомства также представят из Волгоградской, Курской, Иркутской областей, республик Коми и Крым, Приморского и Хабаровского краев.