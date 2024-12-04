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Свердловский СКР проверит информацию о вывозе детей за границу силами НКО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил СКР Свердловской области доложить о проверке информации, согласно которой некоммерческие организации (НКО) вывозят детей со Среднего Урала за пределы страны, сообщил Следком.

Источник: Коммерсантъ

Проверку организуют после проведения эфира одного из федеральных телеканалов, в программе которого обсуждалось, что НКО якобы занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж. Согласно данным участников передачи, такие НКО действуют и в других регионах России. Доклады главе ведомства также представят из Волгоградской, Курской, Иркутской областей, республик Коми и Крым, Приморского и Хабаровского краев.

Напомним, ранее на территории Свердловской области задержали организованную преступную группу, которая занималась похищением подростков для шантажа и вымогательства денег у их родственников в Екатеринбурге.

СК