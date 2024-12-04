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Силовики задержали трех омичей по подозрению в незаконной торговле оружием

Фигуранты дела скупали оружие и боеприпасы, приводили их в боевое состояние, после чего продавили третьим лицам.

Источник: Комсомольская правда

Омские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали трех мужчин, обвиняемых в незаконном обороте огнестрельного оружия. Помимо оружия, омичи также продавали взрывчатку и боеприпасы.

Согласно материалам дела, в 2022 году трое омичей незаконно производили и продавали огнестрельное оружие, а также его основных частей и боеприпасов.

Фигуранты дела покупали пневматическое, сигнальное и охолощенное оружие, которое затем приводили в боевое состояние и продавали третьим лицам.

Все это омичи делали в подвальных и хозяйственных помещениях. Изготовленное оружие они хранили у себя дома.

Оперативники изъяли у фигурантов дела гладкоствольные ружья, винтовки, короткоствольное и холодное оружие, которое было изготовлено кустарным способом, а также патроны и взрывчатку.

На всех задержанных завели уголовные дела за незаконное изготовление, приобретение и сбыт огнестрельного оружия, а также боеприпасов.

Ранее мы писали, что полицейские задержали омича, который сделал из своего дома склад боеприпасов.