Силовики задержали трех омичей по подозрению в незаконной торговле оружием

Омские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали трех мужчин, обвиняемых в незаконном обороте огнестрельного оружия. Помимо оружия, омичи также продавали взрывчатку и боеприпасы.
Согласно материалам дела, в 2022 году трое омичей незаконно производили и продавали огнестрельное оружие, а также его основных частей и боеприпасов.
Фигуранты дела покупали пневматическое, сигнальное и охолощенное оружие, которое затем приводили в боевое состояние и продавали третьим лицам.
Все это омичи делали в подвальных и хозяйственных помещениях. Изготовленное оружие они хранили у себя дома.
Оперативники изъяли у фигурантов дела гладкоствольные ружья, винтовки, короткоствольное и холодное оружие, которое было изготовлено кустарным способом, а также патроны и взрывчатку.
На всех задержанных завели уголовные дела за незаконное изготовление, приобретение и сбыт огнестрельного оружия, а также боеприпасов.
Ранее мы писали, что полицейские задержали омича, который сделал из своего дома склад боеприпасов.