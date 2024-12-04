Во Владивостоке лихач, едва не сбивший людей, заплатит штраф

Прокуратура нашла владельца автомобиля, который минувшим вечером едва не сбил людей на пешеходном переходе. Его уже привлекли к ответственности, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.
Напомним, все случилось в центре Владивостока на оживленной Семеновской. Водитель нарушил ПДД, буквально пролетев на красный свет светофора, и чуть не врезался в толпу пешеходов. Чудом люди отскочили в сторону, чтобы не попасть под колеса, а сам автомобиль затормозил в последнюю секунду до столкновения.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, владельцем Land Cruiser 200 оказался 34-летний житель Владивостока, его привлекли к административной ответственности по статьям о проезде на запрещающий сигнал светофора и о непредоставлении преимущества в движении пешеходам.
Санкция первой статьи предусматривает наказание в виде штрафа на 1000 рублей, второй — штраф от 1500 до 2500 рублей.