Во Владивостоке лихач, едва не сбивший людей, заплатит штраф

Напомним, все случилось в центре Владивостока на оживленной Семеновской. Водитель нарушил ПДД, буквально пролетев на красный свет светофора, и чуть не врезался в толпу пешеходов. Чудом люди отскочили в сторону, чтобы не попасть под колеса, а сам автомобиль затормозил в последнюю секунду до столкновения.