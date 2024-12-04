Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисом

Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, экс-руководитель областной автоинспекции с марта по сентябрь 2023 года безвозмездно за оказание покровительства получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке крупногабаритных грузов, строительные материалы стоимостью более 2,5 млн рублей для возведения на земельном участке его родственника торгово-сервисного пункта обслуживания автомобилей в Городищенском районе. Этот объект впоследствии был оформлен на имя этого родственника.