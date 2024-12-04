Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисом

Как сообщили V102.RU в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, экс-руководитель областной автоинспекции с марта по сентябрь 2023 года безвозмездно за оказание покровительства получил от руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке крупногабаритных грузов, строительные материалы стоимостью более 2,5 млн рублей для возведения на земельном участке его родственника торгово-сервисного пункта обслуживания автомобилей в Городищенском районе. Этот объект впоследствии был оформлен на имя этого родственника.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Волгоградской области. Процесс пройдет в Красноармейском районном суде Волгограда.
Напомним, Александр Степанов также имел отношение к разразившемуся летом 2023 года скандалу, связанному с певицей Анет Сай Тогда популярную исполнительницу доставили на служебной машине с мигалками в аэропорт. При этом певица снимала в салоне авто видео, на котором примеряла головной убор полицейского.
Сначала увольнение Степанова связывали с этой скандальной историей. А затем стало известно о подозрении руководителя областной автоинспекции в получении взяток.