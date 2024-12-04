Хакер получил срок и штраф за многочисленные атаки на госучреждения в Иркутске

Жителя Иркутска осудили и оштрафовали на 600 тысяч рублей за преступление в сфере компьютерной информации. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, 34-летнего мужчину признали виновным в 11 эпизодах по статье за покушение на неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. А также в трех эпизодах за использование вредоносных компьютерных программ.