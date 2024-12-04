Хакер получил срок и штраф за многочисленные атаки на госучреждения в Иркутске

Жителя Иркутска осудили и оштрафовали на 600 тысяч рублей за преступление в сфере компьютерной информации. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре региона, 34-летнего мужчину признали виновным в 11 эпизодах по статье за покушение на неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. А также в трех эпизодах за использование вредоносных компьютерных программ.
В период с 2021 по 2023 год подсудимый, находясь у себя в квартире на улице Пискунова, загружал и устанавливал вредоносные компьютерные программы. Затем совершал многочисленные компьютерные атаки на различные IP-адреса.
— Он пытался получить доступ к охраняемой информации органов власти, объектов транспортных сообщений, исследовательских высших учебных заведений, научных институтов и одного из предприятий региона. Это могло привести к выведению из строя аппаратных и программных средств, обеспечивающих их функционирование, — уточняют в ведомстве.
Однако его замысел не удался, система защиты вовремя заметила и предотвратила атаки. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на пять лет, свою вину он признал.