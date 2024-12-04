«Дети плакали, у девочки началась паника»: что происходило в самолете рейсом Иркутск-Пекин после сигнала о разгерметизации

Путешествие в Китай Анна Ляховская, фитнес-тренер из Москвы, явно запомнит надолго. И дело даже не в том, что ей предстояло почти 30 часов с пересадкой в Сибири добираться до страны восходящего солнца. Борт рейсом Иркутск-Пекин с минуты на минуту должен был пойти на посадку, вот уже и сигнал «пристегнуть ремни» загорелся, но вдруг пассажиры услышали тревожные слова по громкой связи: «Сохраняйте спокойствие». А после из верхней панели выпали кислородные маски. Стало ясно — что-то пошло не по плану.