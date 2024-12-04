«Дети плакали, у девочки началась паника»: что происходило в самолете рейсом Иркутск-Пекин после сигнала о разгерметизации

Путешествие в Китай Анна Ляховская, фитнес-тренер из Москвы, явно запомнит надолго. И дело даже не в том, что ей предстояло почти 30 часов с пересадкой в Сибири добираться до страны восходящего солнца. Борт рейсом Иркутск-Пекин с минуты на минуту должен был пойти на посадку, вот уже и сигнал «пристегнуть ремни» загорелся, но вдруг пассажиры услышали тревожные слова по громкой связи: «Сохраняйте спокойствие». А после из верхней панели выпали кислородные маски. Стало ясно — что-то пошло не по плану.
— Нам объяснили, как правильно воспользоваться маской. Началась небольшая суматоха, ведь никто не понимал, что происходит. Сперва дети стали плакать, орать. Однако вскоре каждый сидел в маске, — рассказывает корреспонденту КП-Иркутск Анна.
Она отмечает, что дышать в масках было вполне комфортно. Ни у нее, ни у молодого человека, с которым они вместе летели в Китай, не возникло головной боли или недомогания. Единственное, многие жаловались на заложенность в ушах. Спустя десять минут бортпроводники, которые все это время находились в комнате для персонала, разрешили снять маски.
— Не почувствовали резкой потери высоты.
К слову, пассажирам сразу сообщили, что сработал сигнал разгерметизации салона. Командир воздушного судна принял решение о снижении. Однако вскоре работа системы была восстановлена. Посадка прошла в штатном режиме.
Вскоре пассажирам сообщили, что сработал сигнал разгерметизации салона. Фото: личный архив Анны.
Молодой человек Анны по образованию медик и, как знал, еще до вылета прихватил с собой аптечку. Но помощь ни одному из пассажиров не понадобилась. Хотя у семилетней девочки, сидевшей сзади Анны, случилась небольшая паническая атака. Ребенку стало тяжело дышать. Прийти в себя ей помог стакан воды.
О случившемся стало известно только утром 4 декабря.
— На борту самолета находилось 174 пассажира и шесть членов экипажа, — сообщили КП-Иркутск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Пассажиры оборотного рейса доставлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.
Сейчас транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента с воздушным судном. Вскоре будет установлено исполнение законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.