В Челябинске трамвай столкнулся с грузовиком

В Ленинском районе Челябинска утром 4 декабря трамвай № 12 столкнулся с грузовой «Газелью». Авария произошла на улице Новороссийской.
Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства, водитель грузовика не пожелал уступать дорогу и попытался проскочить перед трамваем. Попытка провалилась, вагон врезался в кузов «Газели».
В Госавтоинспекции Челябинска уточнили, что в аварии никто не пострадал. Трамваем управлял 43-летний вагоновожатый. За рулем грузовика был 22-летний мужчина.
ДТП остановило движение трамваев.
— Стоит движение на Новороссийской, остановка ЗМК в направлении Харлова, — сообщили в «ЧелябГЭТ».