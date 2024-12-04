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В Челябинске трамвай столкнулся с грузовиком

Движение трамваев в Ленинском районе Челябинска остановилось из-за ДТП.

Источник: «ЧелябГЭТ»

В Ленинском районе Челябинска утром 4 декабря трамвай № 12 столкнулся с грузовой «Газелью». Авария произошла на улице Новороссийской.

Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства, водитель грузовика не пожелал уступать дорогу и попытался проскочить перед трамваем. Попытка провалилась, вагон врезался в кузов «Газели».

В Госавтоинспекции Челябинска уточнили, что в аварии никто не пострадал. Трамваем управлял 43-летний вагоновожатый. За рулем грузовика был 22-летний мужчина.

ДТП остановило движение трамваев.

— Стоит движение на Новороссийской, остановка ЗМК в направлении Харлова, — сообщили в «ЧелябГЭТ».