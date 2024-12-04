Более 4 килограммов наркотиков изъяли у жителей Пермского края

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей. А женщины отправятся в колонию на 4 года 6 месяцев и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 и 60 тысяч рублей соответственно.