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Более 4 килограммов наркотиков изъяли у жителей Пермского края

Суд приговорил нарко-банду к тюремному сроку.

Источник: Комсомольская правда

В Чайковском суд приговорил трех местных жителей к тюремному сроку за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Молодая пара из Чайковского, мужчина 1989 года рождения и его 20-летняя супруга, а также подруга семьи 2004 года рождения в начале прошлого года решили заняться нелегальным бизнесом — продажей наркотиков.

«Полицейские обнаружили и изъяли в доме, где проживала семейная пара, наркотические средства, весы, сотовые телефоны с фотоизображениями выполненных закладок, а также упаковочный материал. Общая масса изъятых N-метилэфедрона, амфетамина, мефедрона и гашиша составила более 4,5 килограммов», — уточняют в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей. А женщины отправятся в колонию на 4 года 6 месяцев и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 и 60 тысяч рублей соответственно.