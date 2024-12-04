В Ростове водитель иномарки сбил на «зебре» 16-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону водитель иномарки Nissan Sunny сбил на «зебре» 16-летнюю девушку. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, рассказали в управлении Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, случай произошел около 20:20 вечера 3 декабря на проспекте Шолохова. Причины, по которым владелец авто вовремя не остановил транспорт, должны выяснить сотрудники полиции.
Жителям Дона напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными, особая осторожность требуется вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В таких местах нужно снижать скорость.