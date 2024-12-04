«Залили воском». Таможня Беларуси раскрыла схему ввоза из ЕС крупной партии наркотиков

Таможня Беларуси нашла 88 кг залитых воском наркотиков в литовской фуре. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ведомстве уточнили, что белорусские таможенники изъяли очередную крупную партию наркотиков. Речь идет про более чем 88 килограммов. Говорится, что преступление совершила группа лиц, которая действовала по предварительному сговору.
«Схема установлена, а причастные лица задержаны благодаря проведению оперативно-розыскных и других мероприятий в Беларуси и России», — сообщили в ГТК.
Отмечается, что партия наркотиков находилась в фуре литовского перевозчика, ехавшей через пункт пропуска «Каменный Лог». В таможне добавили, что указанный перевозчик доставлял товары белорусскому получателю.
Сказано, что большегруз досматривали в Минске специалисты Оперативной таможни. Несмотря на «профессионализм», «мастерство» преступников, который они проявили при изготовлении тайников для перевозки наркотиков, был установлен оперативниками.
«Так, наркотик поместили в выпиленные пространства опор поддонов и залили воском. Тем самым образовался вакуум, обеспечивающий однородное пространство полости», — уточнили в пресс-службе.
В таможне отметили, что указанное не позволяло результативно использовать служебных собак. Что касается сканограммы, то не было никаких подозрений. Так, при взаимодействии с российскими таможенниками на территории РФ удалось задержать одного из организаторов, который выступал получателем указанной партии. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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