«Залили воском». Таможня Беларуси раскрыла схему ввоза из ЕС крупной партии наркотиков

В таможне отметили, что указанное не позволяло результативно использовать служебных собак. Что касается сканограммы, то не было никаких подозрений. Так, при взаимодействии с российскими таможенниками на территории РФ удалось задержать одного из организаторов, который выступал получателем указанной партии. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 328−1 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.