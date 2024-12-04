Обманутый мошенниками волгоградец через суд добился отказа от кредита

В банке не сразу захотели встать на сторону жертвы мошенников.
22 августа мужчине поступил входящий звонок с логотипом «Госуслуги». Неизвестный представился сотрудником этого портала. Истец отметил, что ждал звонка из Пенсионного фонда, поэтому даже не заподозрил мошенников.
Аферист сообщил волгоградцу, что к его личному кабинету якобы привязаны 2 номера, один из которых ему не принадлежит. Злоумышленник добавил, что неизвестные пытаются попасть в его «Госуслуги», чтобы списать деньги с банковского счета.
Мошенник убедил истца, что для «удаления» второго номера нужно скачать обновление для приложения по предоставленной им ссылке. На самом деле пенсионер установил программу удаленного доступа, через которую злоумышленники тайно подключились к его телефону.
Счет горожанина в банке был привязан к его аккаунту в интернет-магазине. Мошенники вошли от его имени в интернет-магазин и оформили на его имя через интернет-банк договор потребительского займа на сумму 146 951 ₽, но не успели вывести деньги. Мужчина обратился в полицию в день случившегося.
Истец несколько раз обращался в банк с требованием о расторжении договора кредитования. Однако в организации к его доводам не прислушались.
Дзержинский районный суд удовлетворил иск волгоградца в полном объеме.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.