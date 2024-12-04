Обманутый мошенниками волгоградец через суд добился отказа от кредита

Счет горожанина в банке был привязан к его аккаунту в интернет-магазине. Мошенники вошли от его имени в интернет-магазин и оформили на его имя через интернет-банк договор потребительского займа на сумму 146 951 ₽, но не успели вывести деньги. Мужчина обратился в полицию в день случившегося.