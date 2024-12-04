Житель Иркутска предстанет перед судом за смертельное избиение мужчины

Житель Иркутска предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СКР Иркутской области, обвинительное заключение уже утвердили.
Версия следствия состоит в том, что вечером 22 июня 2024 обвиняемый, проезжая на машине, увидел около ограды дома на улице Сосновой в селе Рассвет Осинского района 33-летнего водителя «Субару Форестер». Он остановил авто, вышел и избил потерпевшего, наносил множественные удары руками по голове.
— От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия. Скорую помощь и полицию вызвали родственники погибшего, вышедшие на шум из дома, — уточняют в ведомстве.
Обвиняемого задержали и поместили под стражу, он частично признал свою вину. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура проверяет обстоятельства инцидента на самолете рейсом Иркутск-Пекин.