Житель Иркутска предстанет перед судом за смертельное избиение мужчины

Версия следствия состоит в том, что вечером 22 июня 2024 обвиняемый, проезжая на машине, увидел около ограды дома на улице Сосновой в селе Рассвет Осинского района 33-летнего водителя «Субару Форестер». Он остановил авто, вышел и избил потерпевшего, наносил множественные удары руками по голове.