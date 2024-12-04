В Хабаровском крае пограничники и полиция изъяли 260 кг черной икры

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области совместно с сотрудниками управления Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в Ульчском районе Хабаровского края у двух граждан Российской Федерации обнаружено и изъято 260 кг черной икры и более 310 кг рыбы осетровых видов без документов, подтверждающих законность их происхождения», — сообщили в ЦОС.
Следственным управлением СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Она грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с возможным дополнительным штрафом в размере до 2 млн рублей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что фигуранты арестованы.