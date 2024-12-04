В Хабаровском крае пограничники и полиция изъяли 260 кг черной икры

Следственным управлением СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Она грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с возможным дополнительным штрафом в размере до 2 млн рублей.