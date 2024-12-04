Более 40 миллионов похитили аферисты под видом руководителей в Иркутской области

Мошенники создают аккаунты руководителей различных организаций и обманывают жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, по такой схеме за четыре месяца украли более 40 миллионов. Жертвами стали руководители и работники образовательных организаций, врачи, нотариусы, работники промышленных предприятий.
— Аферисты могут угрожать утечкой данных, похищением денег с банковских счетов, оформлением кредитов. Могут заявлять о звонке от представителя компетентных органов, которые якобы дадут инструкции по «защите» денег, — уточняют в ведомстве.
Есть несколько способов, которые помогут вычислить мошенников. Например, номер «начальника» скрыт или вообще новый, появилась большая срочность, требуется абсолютная секретность — все это признаки обмана. Важно, переговорить с начальником при личной встрече, строго запрещено переходить по различным ссылкам и называть коды из смс.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хакер получил срок и штраф за многочисленные атаки на госучреждения в Иркутске.