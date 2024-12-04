Более 40 миллионов похитили аферисты под видом руководителей в Иркутской области

Есть несколько способов, которые помогут вычислить мошенников. Например, номер «начальника» скрыт или вообще новый, появилась большая срочность, требуется абсолютная секретность — все это признаки обмана. Важно, переговорить с начальником при личной встрече, строго запрещено переходить по различным ссылкам и называть коды из смс.