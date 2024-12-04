Жителю Волгоградской области грозит срок за хранение конопли

Летом 2024 года хуторянин обнаружил кусты дикорастущей конопли неподалеку от своего дома. Несколько раз он обрывал ветки и листья растения, засушивая их в гараже. 5 сентября сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность. В ходе обыска в гараже владельца было обнаружено около 0,5 кг высушенных частей конопли.