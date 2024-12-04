Жителю Волгоградской области грозит срок за хранение конопли

Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя хутора в Старополтавском районе. Мужчина незаконно собирал и хранил дикорастущую коноплю, намереваясь изготовить из нее наркотическое средство.
Летом 2024 года хуторянин обнаружил кусты дикорастущей конопли неподалеку от своего дома. Несколько раз он обрывал ветки и листья растения, засушивая их в гараже. 5 сентября сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность. В ходе обыска в гараже владельца было обнаружено около 0,5 кг высушенных частей конопли.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По итогам следствия дело было направлено в суд.
За незаконные сбор и хранение конопли в значительном количестве мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.