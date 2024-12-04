Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о покушении на убийство бойца СВО в Батайске

«Следственным органами СК России по Ростовской области расследовалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), которое было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако первый заместитель прокурора Ростовской области Гацко А. В. вернул уголовное дело для производства дополнительного расследования. Данное решение было обжаловано прокурору области Праскову Р. С., которое осталось без удовлетворения», — сообщает Следком.