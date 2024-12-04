Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу о покушении на убийство бойца СВО в Батайске

По данным источника, в сентябре 2023 года приезжий совершил покушение на убийство участника СВО. Ранее в Сети было опубликовано обращение в адрес главы СК России о затягивании сроков расследования, после которого Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах расследования данного уголовного дела.
«Следственным органами СК России по Ростовской области расследовалось уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), которое было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако первый заместитель прокурора Ростовской области Гацко А. В. вернул уголовное дело для производства дополнительного расследования. Данное решение было обжаловано прокурору области Праскову Р. С., которое осталось без удовлетворения», — сообщает Следком.
Сейчас руководитель Следкома затребовал у руководителя Следственного управления СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. повторный доклад о предварительных результатах следствия и по доводам, указанным в публикациях.