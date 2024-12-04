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Огород конопли нашли у жителя Кубани

Житель Кубани выращивал 300 кустов конопли.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Огород конопли нашли у жителя Кубани. У наркосбытчика нашли 300 кустов растения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как выяснилось, 38-летний житель Темрюка купил оптовую партию марихуаны. Мужчина планировал сбыть наркотик в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. Но его задержали в Красноармейском районе.

«В его машине и доме в Темрюкском районе оперативники изъяли порядка 2,8 кг марихуаны, а также около 60 граммов гашишного масла», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, найден огород. На нем мужчина выращивал 300 кустов конопли.

Теперь обвиняемого ждет суд. Наркосбытчику грозит до 20 лет лишения свободы.