Пять человек погибли при пожарах в Ростовской области утром 4 декабря

Первый пожар произошел на улице Каскадной в Ростове-на-Дону. В этом случае на 66 кв. метрах горели хозяйственная постройка и строящийся дом. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. На месте работали 33 человека, использовалось 10 единиц техники. Во время тушения нашли тела троих мужчин.