Пять человек погибли при пожарах в Ростовской области утром 4 декабря

Утром 4 декабря при пожарах в Ростовской области погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.
Первый пожар произошел на улице Каскадной в Ростове-на-Дону. В этом случае на 66 кв. метрах горели хозяйственная постройка и строящийся дом. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. На месте работали 33 человека, использовалось 10 единиц техники. Во время тушения нашли тела троих мужчин.
Второй пожар случился на улице 9-го мая в Новошахтинске. Там вспыхнула кровля частного дома. Горело 60 кв. метров, из огня вынесли женщину и мужчину, но они не выжили.
Сейчас обстоятельства смертельных происшествий выясняют следователи.