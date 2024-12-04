«Бабушка, смотри! Ребенок!»: тело новорожденного в хостеле Читы нашла 10-летняя девочка

«Со мной была 10-летняя внучка. Она стояла за моей спиной, когда я приоткрыла дверь и предложила Ане поесть, но та опять сказала, что нет аппетита. В один момент внучка закричала: “бабушка, смотри! Ребенок!”. Сначала я подумала, что речь об игрушке, но потом взглянула на стол рядом с кроватью Ани. На нем лежал крохотный младенец, похожий на пупса. Скорее всего, недоношенный. Меня всю затрясло, а мать похлопала кроху и спокойно произнесла: “мой маленький”. В ужасе я тут же ринулась в полицию».