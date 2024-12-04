«Бабушка, смотри! Ребенок!»: тело новорожденного в хостеле Читы нашла 10-летняя девочка

«Она выглядела порядочной, поэтому я ей быстро доверилась. Не знаю, зачем было скрывать свою беременность даже от меня», — рассказывает шокированная владелица одного из хостелов Читы корреспонденту КП-Иркутск.
Женщина до сих пор не может прийти в себя после того, как после 1,5 месяцев проживания ее постоялица Анна Смирнова* родила ребенка… прямо в номере! При этом, будущая мать не наблюдалась у гинеколога и намеренно не обращалась в больницу даже при ухудшении самочувствия.
«Впервые Ане стало плохо 25 ноября. Дышала так, будто не хватает воздуха. Губы посинели. Поначалу она не разрешала вызывать “скорую”, от еды тоже отказывалась. Но спустя пару дней я все же позвонила медикам. Один из них при осмотре спросил: “у вас всегда такой большой живот?”. Та ответила, что просто крупная и отказалась от госпитализации, подписала бумаги».
В конце ноября женщина стала больше лежать и реже выходила из комнаты. Страшное вскрылось, когда хозяйка хостела решила пригласить Анну на обед.
«Со мной была 10-летняя внучка. Она стояла за моей спиной, когда я приоткрыла дверь и предложила Ане поесть, но та опять сказала, что нет аппетита. В один момент внучка закричала: “бабушка, смотри! Ребенок!”. Сначала я подумала, что речь об игрушке, но потом взглянула на стол рядом с кроватью Ани. На нем лежал крохотный младенец, похожий на пупса. Скорее всего, недоношенный. Меня всю затрясло, а мать похлопала кроху и спокойно произнесла: “мой маленький”. В ужасе я тут же ринулась в полицию».
По предварительным данным, младенец появился на свет мертвым. Его мать отвезли в больницу, где на следующий день она скончалась.
Как стало известно КП-Иркутск, женщина приехала в Читу из отдаленного поселка. Новым знакомым она рассказывала о проблемах в личной жизни и ссоры с неким мужчиной, предположительно, сожителем. Также у нее есть уже взрослый ребенок. Никто из близких о беременности Анны ранее не слышал.
ОФИЦИАЛЬНО.
Прокуратура Центрального района Читы проводит проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.
— В ходе проверки представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — отмечают в ведомстве. — Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.
*имя изменено.