Обворовавшего коттеджи в Новой Москве задержали

«Вор-рецидивист в течение нескольких месяцев наведывался в коттеджи в ТиНАО и похищал драгоценности, компьютерную технику и деньги. Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России совместно с московскими оперативниками и их коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов задержали злоумышленника в Апрелевке. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 49-летний житель Тамбовской области», — написала она. Чтобы не быть узнанным, злоумышленник скрывал свое лицо под силиконовой маской. Но правоохранители все равно смогли установить его личность.