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Обворовавшего коттеджи в Новой Москве задержали

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали судимого за кражи жителя Тамбовской области, который на протяжении нескольких месяцев похищал технику и драгоценности из коттеджей в Новой Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Вор-рецидивист в течение нескольких месяцев наведывался в коттеджи в ТиНАО и похищал драгоценности, компьютерную технику и деньги. Сотрудники ГУ уголовного розыска МВД России совместно с московскими оперативниками и их коллегами из Троицкого и Новомосковского административных округов задержали злоумышленника в Апрелевке. Им оказался ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 49-летний житель Тамбовской области», — написала она. Чтобы не быть узнанным, злоумышленник скрывал свое лицо под силиконовой маской. Но правоохранители все равно смогли установить его личность.

По словам Волк, с июля по сентябрь с заявлениями о кражах имущества в полицию обратились пять человек. Общий ущерб превысил 2 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о кражах (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигуранту предъявлено обвинение по пяти эпизодам, он заключен под стражу.