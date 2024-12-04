Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени замначальника УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратился житель Центрального района Хабаровска. Со слов потерпевшего, ему в мессенджере пришло сообщение якобы от заместителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковника юстиции Дмитрия Курченко о том, что в отношении заявителя правоохранительные органы проводят проверку по факту перевода денег в недружественные страны, сообщает ИА AmurMedia.