Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени замначальника УМВД России по Хабаровскому краю.

В полицию обратился житель Центрального района Хабаровска. Со слов потерпевшего, ему в мессенджере пришло сообщение якобы от заместителя начальника УМВД России по Хабаровскому краю полковника юстиции Дмитрия Курченко о том, что в отношении заявителя правоохранительные органы проводят проверку по факту перевода денег в недружественные страны, сообщает ИА AmurMedia.
Затем горожанину позвонили псевдопредставители иных правоохранительных структур и сообщили об утечке персональных данных: якобы мошенники пытаются оформить кредиты от имени хабаровчанина для последующего спонсирования противоправных действий.
Чтобы предотвратить мошеннические схемы, злоумышленники убедили потерпевшего перевести крупную сумму денег на «безопасный» счет. Мужчина выполнил все указания телефонных мошенников: оформил в банке заём — 1 миллион 200 тысяч рублей, и добавил к этой сумме свои личные накопления. В итоге общий ущерб составил 2 миллиона 200 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Сотрудники полиции напоминают:
— работники правоохранительных органов, банков и других ведомств не пугают граждан потерей денег, не требуют оформлять кредиты и переводить наличные на «безопасные» счета;
— не сообщайте незнакомцам коды из смс-сообщений и реквизиты своей банковской карты;
— позвоните самостоятельно в ведомство, сотрудником которого представляются звонящие;
— мошенники при звонках в мессенджерах используют фотографии реальных сотрудников правоохранительных органов, которые они заимствуют в сети Интернет.
Уважаемые горожане, будьте бдительны! Если вы стали жертвой противоправных действий или мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефону 02 (102 — бесплатный звонок с мобильного телефона).