Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве 93-летней матери

Инцидент произошел в квартире погибшей в доме на ул. Походная в конце ноября. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, задушил мать. Об убийстве полиции сообщила сестра фигуранта, которая, как обычно, утром пришла к матери домой, чтобы оказать ей необходимую помощь в быту, и стала свидетельницей произошедшего. Обвиняемый на допросе пояснил, что из-за сильного опьянения на тот момент не помнит, каким образом он совершил преступление, но отметил, что в квартире больше никого не было.