Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве 93-летней матери

Инцидент произошел в квартире погибшей в доме на ул. Походная в конце ноября. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, задушил мать. Об убийстве полиции сообщила сестра фигуранта, которая, как обычно, утром пришла к матери домой, чтобы оказать ей необходимую помощь в быту, и стала свидетельницей произошедшего. Обвиняемый на допросе пояснил, что из-за сильного опьянения на тот момент не помнит, каким образом он совершил преступление, но отметил, что в квартире больше никого не было.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, но юридически судимым не являлся. «До своего задержания работал дворником-разнорабочим в одном из ООО. После работы он частенько злоупотреблял спиртным, предпочитая крепкое пиво и так называемые “фунфырики”. В день трагедии он “наслаждался” этим же “гремучим коктейлем”. Излишне потребленные градусы, вероятно, и стали причиной столь жестокого поступка», — отметил полковник Горелых.
Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, сбор и закрепление доказательственной базы.
Напомним, ранее следственный отдел по Надыму СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по подозрению в убийстве матери по неосторожности.