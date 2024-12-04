В Новосибирской области на 25% снизилось число фальшивых банкнот

Количество выявленных фальшивых банкнот в Новосибирской области за 9 месяцев 2024 года снизилось почти на четверть. Такие данные на пресс-конференции в среду, 4 декабря, озвучила начальник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Наталья Гречаник.
По словам эксперта, уменьшение числа фальшивок обусловлено несколькими факторами, первый из которых — развитие безналичных платежей. Так, на сегодняшний день доля безнала в расчётах сибиряков достигает 80%, что существенно снижает интерес преступников к подделыванию бумажных денег.
Кроме того, жизнь фальшивомонетчикам усложняет и совершенствование защиты банкнот. По словам Натальи Гречаник, российские купюры по-прежнему входят в десятку самых защищённых в мире. Третьим фактором эксперты называют бдительность жителей региона и рост их финансовой грамотности.
«По итогам 9-ти месяцев этого года в Новосибирской области сотрудники коммерческих банков и наши эксперты выявили 38 поддельных банкнот. Это почти на четверть меньше, чем за то же время прошлого года. Большинство подделок — 25 штук — это купюры в 5000 рублей. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков 1000-рублевые банкноты — их было выявлено 11. Банкнот номиналом 100, 500 и 2000 рублей было выявлено всего по одной», — рассказала начальник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России.
По словам Натальи Гречаник, количество подделок уменьшается и в целом по Сибирскому федеральному округу. Так, с января по сентябрь включительно в СФО было выявлено 210 фальшивок, что на 20% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Чтобы уметь отличить подлинную купюру от фальшивой, эксперты ЦБ рекомендуют воспользоваться мобильным приложением «Банкноты Банка России».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ЦБ представил в Новосибирске новые пятитысячные купюры.