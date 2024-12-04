В Новосибирской области на 25% снизилось число фальшивых банкнот

«По итогам 9-ти месяцев этого года в Новосибирской области сотрудники коммерческих банков и наши эксперты выявили 38 поддельных банкнот. Это почти на четверть меньше, чем за то же время прошлого года. Большинство подделок — 25 штук — это купюры в 5000 рублей. На втором месте по популярности у фальшивомонетчиков 1000-рублевые банкноты — их было выявлено 11. Банкнот номиналом 100, 500 и 2000 рублей было выявлено всего по одной», — рассказала начальник управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России.