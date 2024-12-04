Новосибирскую модель насмерть смыло волной в Таиланде

В Telegram-канале Mash сообщили о том, что на острове Самуи в Таиланде погибла 24-летняя модель из Новосибирска Камилла Беляцкая. Известно, что девушка прибыла на остров вместе с женихом Григорием для проведения свадебной церемонии и медового месяца.