Новосибирскую модель насмерть смыло волной в Таиланде

В Telegram-канале Mash сообщили о том, что на острове Самуи в Таиланде погибла 24-летняя модель из Новосибирска Камилла Беляцкая. Известно, что девушка прибыла на остров вместе с женихом Григорием для проведения свадебной церемонии и медового месяца.
Когда Камилла отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoint на медитацию во время шторма, её сбила мощная волна и унесла девушку в открытое море. Спасатели не успели помочь ей.
Григорий узнал о случившемся из новостей и сразу же отправился к месту трагедии, однако уже к тому моменту сотрудники ближайшего отеля извлекли тело девушки из воды.
Напомним, что новосибирская модель Playboy Лена Перминова опустилась на глубину 20 метров в Мексике.