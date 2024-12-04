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Новосибирскую модель насмерть смыло волной в Таиланде

Модель из Новосибирска Камиллу Беляцкую смыло волной в Таиланде.

Источник: Соцсети

В Telegram-канале Mash сообщили о том, что на острове Самуи в Таиланде погибла 24-летняя модель из Новосибирска Камилла Беляцкая. Известно, что девушка прибыла на остров вместе с женихом Григорием для проведения свадебной церемонии и медового месяца.

Когда Камилла отправилась на смотровую площадку Lad Ko Viewpoint на медитацию во время шторма, её сбила мощная волна и унесла девушку в открытое море. Спасатели не успели помочь ей.

Григорий узнал о случившемся из новостей и сразу же отправился к месту трагедии, однако уже к тому моменту сотрудники ближайшего отеля извлекли тело девушки из воды.

Напомним, что новосибирская модель Playboy Лена Перминова опустилась на глубину 20 метров в Мексике.

несчастный случай