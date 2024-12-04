Жители Хабаровского края незаконно купили почти 260 литров черной икры

В Хабаровском крае завели уголовное дело о незаконном приобретении и перевозке водных биологических ресурсов. Его фигурантами стали двое мужчин. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Подозреваемые незаконно купили на территории региона 519 контейнеров черной икры объемом 0,5 литра и 31 фрагмент осетра. Все это они привезли на автомобиле в село Богородское Ульчского района. Их деятельность пресекли сотрудники полиции и ФСБ.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, незаконный груз изъят, назначена экспертиза. Одному из мужчин предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, в его отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в Следственном комитете России.
Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы.