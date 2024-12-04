Жители Хабаровского края незаконно купили почти 260 литров черной икры

Подозреваемые незаконно купили на территории региона 519 контейнеров черной икры объемом 0,5 литра и 31 фрагмент осетра. Все это они привезли на автомобиле в село Богородское Ульчского района. Их деятельность пресекли сотрудники полиции и ФСБ.