Иномарка сбила 11-летнего школьника в Красноярске (видео)

По данным ГАИ, 11-летний мальчик начал переходить дорогу, не дойдя около 50 метров до пешеходного перехода. В этот момент его сбил «Ниссан Нот» под управлением 32-летнего водителя. Автомобиль двигался в сторону переулка Маяковского. Мужчина пояснил, что в темноте он не заметил ребенка. В результате аварии школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.