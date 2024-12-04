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Иномарка сбила 11-летнего школьника в Красноярске (видео)

Авария произошла в Кировском районе города на Кутузова этим утром.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГАИ, 11-летний мальчик начал переходить дорогу, не дойдя около 50 метров до пешеходного перехода. В этот момент его сбил «Ниссан Нот» под управлением 32-летнего водителя. Автомобиль двигался в сторону переулка Маяковского. Мужчина пояснил, что в темноте он не заметил ребенка. В результате аварии школьник получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что переходить дорогу необходимо исключительно по пешеходным переходам, и советуют в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы стать заметнее на дороге.