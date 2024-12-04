СМИ: В Воронеже сбили известную судью

Судью Воронежского областного суда Ирину Ливинцову сбили на зебре на проспекте Революции, об этом сообщили «Вести Воронеж».
Судью Воронежского областного суда Ирину Ливинцову сбили на пешеходном переходе на проспекте Революции. Инцидент произошел утром 3 декабря, когда она шла на работу, и была госпитализирована в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, на нее наехал автомобиль, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ирина Ливинцова известна своим участием в рассмотрении сложных уголовных дел, в том числе дел Алексея Климова и Сергея Колодяжного.