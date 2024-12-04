Хабаровчане на Слесарной живут в водном аду

Все началось еще в далеком 1990 году, когда на возвышенности рядом — на Кузнечной — построили новый многоквартирный дом. Для строительства насыпали грунт и скальник, фактически изменив рельеф местности. Сразу после этого за домом появился ручей, который стал стекать через частный сектор на Слесарной. Возможно, там была какая-то подземная речка, которая вышла на поверхность, поскольку вода течет чистая, не канализационная. Поначалу она уходила по канавам, выходя на соседнюю улицу. Но спустя годы, с постройкой все новых домов и засыпкой русла ручья, поток стал направляться прямо на улицу Слесарную. Это привело к тому, что один из домов — № 44 — был практически уничтожен: зимой уровень воды поднимался до окон. И большую часть проблем жители испытывают именно в холодное время года, так как летом все уходит в грунтовые воды.