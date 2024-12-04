Хабаровчане на Слесарной живут в водном аду

В Хабаровске, в самом сердце Кировского района, жители частных домов по улице Слесарной оказались жертвами коммунального ада. Уже много лет и зимой, и летом от соседней многоэтажки по их улице безжалостно течет вода, которая разрушает не только землю, но и жизни людей. Эта «речка» подмывает фундаменты, размывает землю, выдавливает полы и даже рушит дома, превратив старые жилые объекты в настоящие аварийные зоны. Как это стало возможным? Ответ на этот вопрос до сих пор остается тайной. А тем временем люди, годами жившие здесь спокойно, пусть и без удобств, теперь сталкиваются с опасностью каждодневно.
Начало беды.
В редакцию «АиФ-Дальинформ» обратилась местная жительница, многодетная мама и жена участника СВО Юлия Волкова. Она рассказала о том, что страдать от подтоплений Слесарной приходится уже не один десяток лет. Источник, откуда идет вода, до конца неясен, но люди связывают проблему с несколькими факторами.
Все началось еще в далеком 1990 году, когда на возвышенности рядом — на Кузнечной — построили новый многоквартирный дом. Для строительства насыпали грунт и скальник, фактически изменив рельеф местности. Сразу после этого за домом появился ручей, который стал стекать через частный сектор на Слесарной. Возможно, там была какая-то подземная речка, которая вышла на поверхность, поскольку вода течет чистая, не канализационная. Поначалу она уходила по канавам, выходя на соседнюю улицу. Но спустя годы, с постройкой все новых домов и засыпкой русла ручья, поток стал направляться прямо на улицу Слесарную. Это привело к тому, что один из домов — № 44 — был практически уничтожен: зимой уровень воды поднимался до окон. И большую часть проблем жители испытывают именно в холодное время года, так как летом все уходит в грунтовые воды.
Юлия Волкова предполагает также, что часть проблемы может быть связана с ливневыми колодцами. Однако точного ответа никто дать им не может.
Администрация и коммунальные службы перекладывают ответственность друг на друга, заявляя, что колодцы «никому не принадлежат». Жертвы подтоплений пытались сами провести розыск «хозяев», но безуспешно. Как говорит Юлия, «Водоканал», ТСЖ дома на Кузнечной и администрация района не признают за собой ответственность.
Вода продолжает течь и размывать улицу, угрожая не только домам на Слесарной, но и соседним улицам, особенно в летний период. Жители пытаются добиться решения проблемы — от засыпки колодцев до создания безопасного водоотвода, но ситуация остается нерешенной. И с каждым годом аварийных домов «благодаря» ничейной воде становится все больше.
Трагедия на льду.
Особенно тяжело приходится пенсионерам, людям предпенсионного возраста и многодетным семьям.
Среди них — одинокая 54-летняя женщина, ветеран труда и донор Ирина С., работающая уборщицей в штабе. Ее дом тоже пострадал от постоянных подтоплений (см. фото). 30 ноября Ирина вышла за водой на колонку, но на улице ее ждала очередная опасность — ледяная корка, образовавшаяся из-за стекающей воды. Женщина поскользнулась, упала и сломала ногу.
Врачи «скорой» забрали пострадавшую с места падения, а вот подъехать к ее дому, чтобы взять документы, так и не смогли. Выбоины, вернее вымоины, стали для автомобиля непреодолимым препятствием.
Фельдшер с соседкой пробирались к жилищу Ирины пешком. Когда они вошли в здание, были шокированы масштабом бедствия. Полы в доме «уплыли», стены, покрытые трещинами, искривились, он рушится буквально на глазах. Жить в таких условиях просто опасно для жизни. Каково будет оставаться там одинокой женщине с переломом ноги?
— Человеку некуда возвращаться, — рассказывают соседи. — Дом в аварийном состоянии, а Ирина совсем одна, и помочь ей некому.
Бесконечные жалобы и нулевой результат.
Жители улицы Слесарной постоянно обращаются с жалобами в различные инстанции. В этом году на их обращения ответили частично: осенью на правой стороне улицы уложили бетонные лотки, но работы остались незавершенными. Администрация заявила, что лотков хватило только на несколько участков, а остальную улицу будут доделывать в течение двух-трех лет.
— Что толку от этих лотков? — возмущаются жители. — Вода как текла, так и течет, только теперь под лотками.
30 ноября, после происшествия с Ириной С., на Слесарную приехала аварийная бригада.
— Приехала бригада слесарей, снова все осмотрели, сказали: «Не наша вода» и уехали, — делится Юлия Волкова. — Потом администрация прислала спецтехнику, которая не смогла отчистить лед и уехала, лишь сняв верхний слой заснеженной части дороги. После них, на следующий день, опять приехали из администрации, посыпали лед песком, сегодня снова приехал грейдер, почистил снег на улице и уехал!
«Распоряжения по льду не было!» — сказали они.
В итоге вечером 2 декабря с новой силой хлынула вода.
Вопросы без ответов.
Жители продолжают обращаться в прокуратуру, администрацию, новостные паблики. Но кто понесет ответственность за разрушенные дома, затопленные участки и подорванное здоровье людей?
Что сейчас делать Ирине Сизых — куда возвращаться из больницы после операции? Где помощь тем, кто живет в этих разрушающихся, аварийных домах? Кто ответственен за те людские страдания, которые эти люди терпят годами?
А пока идут споры, люди живут в страхе, что очередной дом рухнет кому-нибудь прямо на голову.