Ошибка прошлого: Спустя 25 лет после жестокой расправы над семьей в Ростовской области задержали последнего из убийц

В день, когда не стало 41-летней женщины, ее 17-летнего сына и 11-летней дочери, Николай с двумя друзьями пришел к ней и ее сожителю в гости. Алкоголь тек рекой. И вдруг гражданский муж женщины заявил: «Как она меня достала! Да, хоть сейчас ее убью!».