Ошибка прошлого: Спустя 25 лет после жестокой расправы над семьей в Ростовской области задержали последнего из убийц

В Ростовском областном суде на скамье подсудимых оказался 48-летний мужчина, который много лет назад жил в Волгодонске. В 1999-ом году он оказался причастен к убийству. И, спасаясь от тюрьмы, Николай подался в бега.
Мужчину задержали в Орловской области Евгения ГУСЕВА.
«КАК ОНА МЕНЯ ДОСТАЛА!».
В день, когда не стало 41-летней женщины, ее 17-летнего сына и 11-летней дочери, Николай с двумя друзьями пришел к ней и ее сожителю в гости. Алкоголь тек рекой. И вдруг гражданский муж женщины заявил: «Как она меня достала! Да, хоть сейчас ее убью!».
Эту идею бурно поддержали гости. На тот момент им всем было чуть за 20 лет. Как рассказал источник издания, мужчины начали с сына.
Они затащили подростка в ванну. Испуганная мать молила не причинять боль ее ребенку. Но у агрессоров, казалось, не было ни капли жалости. На глазах у испуганного подростка душегубы вооружились бельевой веревкой и расправились с его матерью. Следом взялись и за сына.
Троих подельников задержали по горячим следам Алексей БУЛАТОВ.
Но на этом преступники не остановились. В детской спала 11-летняя девочка. И она тоже погибла от рук визитеров. После все четверо ушли из квартиры.
НАЧАЛ ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА.
Троих из них, в том числе и расправившегося с маленькой девочкой мужчину, быстро задержали. Всех осудили в том же году. Каждый получил длительные сроки заключения.
А вот четвертому из компании, Николаю, удалось скрыться. Житель Волгодонска смог раздобыть паспорт на чужое имя и уехать из региона. Какое-то время жил в разных городах страны, а потом осел в Орловской области.
Подозреваемого задержали спустя 25 лет с момента убийства. Автор фото: Скриншот с видео СУ СК по Ростовской области.
Долгие годы о судьбе беглеца было ничего неизвестно. Он оборвал связь с прошлым: не звонил и не писал родственникам. 25 лет Николай успешно скрывался от следствия. За это время успел даже обзавестись семьей и стать отцом двоих детей.
— Задержать его удалось в январе этого года на территории Орловской области. По ходатайству следователя он был заключен под стражу, — рассказали в Следственном управлении следственного комитета по Ростовской области.
Детали того, как удалось выйти на след преступника, не раскрываются.
В пресс-службе прокуратуры донского края сообщили, что приговором суда ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.