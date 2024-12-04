Нижегородцы отдали мошенникам 47 млн рублей за одну неделю

К примеру, одной из жительниц Нижнего Новгорода позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что происходит утечка информации по принадлежащим ей банковским счетам. Аферист предложил нижегородке «обезопасить» сбережения и перевести их на указанный счет. Женщина вняла совету мошенника и лишилась 658 тысяч рублей.