Нижегородцы отдали мошенникам 47 млн рублей за одну неделю

За прошедшую неделю жители Нижегородской области лишились почти 47 млн рублей из-за мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Всего на прошлой неделе было зарегистрировано 115 преступлений, совершенных по различным мошенническим схемам. Чаще всего аферисты представлялись сотрудниками службы безопасности банка (39), обманывали нижегородцев при онлайн-покупках (21) и предлагали мнимый дополнительный заработок (18) и др.
К примеру, одной из жительниц Нижнего Новгорода позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что происходит утечка информации по принадлежащим ей банковским счетам. Аферист предложил нижегородке «обезопасить» сбережения и перевести их на указанный счет. Женщина вняла совету мошенника и лишилась 658 тысяч рублей.
А в Дзержинске аферисты предложили местному жителю заработать на инвестициях. Мошенники убедили мужчину перевести все свои сбережения- дзержинец за два месяца перевел на счета аферистов 1 520 000 рублей, однако так и не получил прибыль.
Ранее мы писали, что лжемедики похитили с банковской карты нижегородки 280 тысяч рублей.