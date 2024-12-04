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Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии за госизмену, он передавал СБУ сведения о местах дислокации средств ПВО, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В суде установлено, что 45-летний мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года он по мессенджеру «направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Керчи», говорится в сообщении.

«Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев», — сказали в прокуратуре.

Отмечается также, что мужчину признали виновным в государственной измене, переданные им данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

В пресс-службе Верховного суда Крыма уточнили, что до задержания мужчина работал монтером-обходчиком пути. Дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку его материалы содержали государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.