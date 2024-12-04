Жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии за госизмену

В суде установлено, что 45-летний мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года он по мессенджеру «направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Керчи», говорится в сообщении.