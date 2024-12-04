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Бастрыкин запросил доклад о продаже детей за границу в Иркутской области

Ситуация о вывозе несовершеннолетних в иностранные государства обсуждалась на федеральном телеканале.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался информацией о якобы продаже и перевозке детей за рубеж через некоммерческие организации в Иркутской области. Основанием для вмешательства силовиков стала программа «Малахов» (16+), пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба СКР, следственными органами информация проверяется.

Доклады по ситуации должны будут представить СУ СКР по Иркутской, Волгоградской, Свердловской, Курской областям, Пермскому и Хабаровскому краям, а также республикам Коми и Крым. Отметим, что эфир был посвящен расследованию деятельности пермячки Надежды Фратти, которая в 2000-х занималась вывозом детей на усыновление за рубеж.

СК