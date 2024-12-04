Бастрыкин запросил доклад о продаже детей за границу в Иркутской области

Доклады по ситуации должны будут представить СУ СКР по Иркутской, Волгоградской, Свердловской, Курской областям, Пермскому и Хабаровскому краям, а также республикам Коми и Крым. Отметим, что эфир был посвящен расследованию деятельности пермячки Надежды Фратти, которая в 2000-х занималась вывозом детей на усыновление за рубеж.