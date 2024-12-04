В Ростове будут судить организаторов теракта на Крымском мосту

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица объединились для совершения теракта на Крымском мосту в 2022 году. Малюк с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал.