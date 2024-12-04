Житель Керчи получил 15 лет колонии за госизмену

«В суде установлено, что мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года, используя один из мессенджеров, он направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Керчи», — сказано в сообщении.
Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года.