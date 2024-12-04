Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Керчи получил 15 лет колонии за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. 45-летний житель Керчи признан виновным в государственной измене за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщает в среду прокуратура Крыма со ссылкой на Верховный суд РК.

«В суде установлено, что мужчина предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года, используя один из мессенджеров, он направил видеозаписи с географическими координатами мест дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в Керчи», — сказано в сообщении.

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года.