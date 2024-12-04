Житель Керчи получил 15 лет колонии за госизмену

Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет с последующим ограничением свободы на 1,5 года.