61-летний омич вымогал у бывшей миллион рублей за интимные кадры

Отмечается, что мужчина требовал у своей бывшей сожительницы, 54-летней жительницы Алтайского края, миллион рублей, угрожая распространить интимные материалы.
«Как установлено в ходе расследования, фигурант и потерпевшая познакомились в 2020 году в ходе переписки в сети Интернет. В 2021 году она приехала к нему в одно из сел Омского района для совместного проживания. В сентябре текущего года между ними произошел конфликт. В результате женщина вернулась в Алтайский край, в ответ мужчина стал угрожать ей распространением среди знакомых, а также в Интернете материалов интимного характера», — говорится в официальном сообщении.
Омичка обратилась к правоохранителям, бывший сожитель был задержан у себя дома; в его телефоне обнаружилась переписка и те самые материалы.
В пресс-службе также добавили, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, легализацию денежных средств и нарушение неприкосновенности частной жизни.
Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Наказание по указанной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.