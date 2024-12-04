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61-летний омич вымогал у бывшей миллион рублей за интимные кадры

В Омском районе возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве в отношении 61-летнего мужчины, рассказали в среду, 4 декабря 2024 года, в правоохранительных органах.

Источник: ТАСС

Отмечается, что мужчина требовал у своей бывшей сожительницы, 54-летней жительницы Алтайского края, миллион рублей, угрожая распространить интимные материалы.

«Как установлено в ходе расследования, фигурант и потерпевшая познакомились в 2020 году в ходе переписки в сети Интернет. В 2021 году она приехала к нему в одно из сел Омского района для совместного проживания. В сентябре текущего года между ними произошел конфликт. В результате женщина вернулась в Алтайский край, в ответ мужчина стал угрожать ей распространением среди знакомых, а также в Интернете материалов интимного характера», — говорится в официальном сообщении.

Омичка обратилась к правоохранителям, бывший сожитель был задержан у себя дома; в его телефоне обнаружилась переписка и те самые материалы.

В пресс-службе также добавили, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство, легализацию денежных средств и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Наказание по указанной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.