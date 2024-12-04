61-летний омич вымогал у бывшей миллион рублей за интимные кадры

«Как установлено в ходе расследования, фигурант и потерпевшая познакомились в 2020 году в ходе переписки в сети Интернет. В 2021 году она приехала к нему в одно из сел Омского района для совместного проживания. В сентябре текущего года между ними произошел конфликт. В результате женщина вернулась в Алтайский край, в ответ мужчина стал угрожать ей распространением среди знакомых, а также в Интернете материалов интимного характера», — говорится в официальном сообщении.