На Херсонщине задержали мужчину за сбыт контрафактных сигарет

«УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность участника этнической организованной преступной группы, причастного к незаконному обороту контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Установлено, что фигурант под видом индивидуального предпринимателя сбывал крупные партии контрафактных табачных изделий. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия в складском помещении, принадлежащем подозреваемому, обнаружено и изъято более 189 тыс. пачек табачной продукции, немаркированных акцизными марками, общей стоимостью свыше 24 млн рублей», — сказано в сообщении.