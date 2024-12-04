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На Херсонщине задержали мужчину за сбыт контрафактных сигарет

ГЕНИЧЕСК, 4 декабря. /ТАСС/. Мужчина задержан в Херсонской области за сбыт контрафактных табачных изделий общей стоимостью более 24 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность участника этнической организованной преступной группы, причастного к незаконному обороту контрафактной и немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. Установлено, что фигурант под видом индивидуального предпринимателя сбывал крупные партии контрафактных табачных изделий. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия в складском помещении, принадлежащем подозреваемому, обнаружено и изъято более 189 тыс. пачек табачной продукции, немаркированных акцизными марками, общей стоимостью свыше 24 млн рублей», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, было возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Санкция этой статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.