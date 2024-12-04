«Его сердце останавливалось дважды»: 17-летний парень умер спустя три недели после кошмарного ДТП в Комсомольске

В Комсомольске врачам не удалось спасти жизнь 17-летнего парня, управлявшего автомобилем. Подросток попал в ДТП на Toyota Corona еще 11 ноября. Все это время пострадавший находился в больнице, но выкарабкаться с того света ему так и не удалось. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.