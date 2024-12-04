«Его сердце останавливалось дважды»: 17-летний парень умер спустя три недели после кошмарного ДТП в Комсомольске

В Комсомольске врачам не удалось спасти жизнь 17-летнего парня, управлявшего автомобилем. Подросток попал в ДТП на Toyota Corona еще 11 ноября. Все это время пострадавший находился в больнице, но выкарабкаться с того света ему так и не удалось. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ДТП произошло в 6:20 утра 11 ноября на улице Лукашова. Toyota Corona, вылетев на высокой скорости с дороги, врезалась в деревья и застряла между ними. Весь удар пришелся на переднюю часть кузова, задние колеса остались в воздухе. Чтобы вытащить груду металла, потребовалась помощь спасателей МЧС.
Жизнь подростка повисла на волоске. Вовремя подоспевшие медики госпитализировали травмированного водителя. Парень получил серьезные травмы головы и грудной клетки.
Сотрудники полиции выяснили, что авто принадлежало знакомому пострадавшего. Также идет расследование обстоятельств, при которых ключи от авто попали к подростку в руки, где в этот момент был хозяин авто.
По предварительной версии, подросток просто захотел покататься и взял машину у приятеля без спроса. Как отмечают правоохранители, за передачу руля несовершеннолетнему предусмотрено наказание размером в 30 тысяч рублей, машина же отправится на штрафстоянку.
Родителей 17-летнего вслед за этим привлекли к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Все эти дни врачи боролись за жизнь искалеченного подростка, но 4 декабря стало известно, что он скончался.
«После поступления в больницу у него дважды останавливалось сердце, и медики дважды возвращали его к жизни. В ходе его лечения проводились регулярные консультации со специалистами федеральных центров. Тяжесть его состояния не позволяла отправить его в другой регион», — прокомментировали сотрудники здравоохранения.