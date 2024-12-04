Тело утонувшего в Каме рыбака обнаружили спасатели Пермского края

Тело рыбака, который утонул в Каме, обнаружили спасатели в Пермском крае, сообщает служба спасения региона.
Речь идёт о мужчине, который пропал 28 ноября в Юсьвинском округе. В сообщении о происшествии было сказано, что около 11 часов утра мужчина уехал из своего дома на самоходном транспорте. Прикамец отправился на рыбалку на реку Каму около посёлка Городище. Домой мужчина не вернулся.
Позже, в шести километрах от посёлка Пожва, было найдено транспортное средство мужчины. Оно было перевёрнуто, а самого рыбака не было рядом. 30 ноября, через два дня после пропажи, министерство территориальной безопасности региона поручило Пермской краевой службе спасения провести поиски утонувшего мужчины.
Когда водолазная группа спасателей прибыла на место, они провели поиск тела. Погибшего удалось найти и вытащить из воды.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о двух рыбаках, которые провалились под лёд на реке Сиве. 18 ноября мужчины отправились на рыбалку и утонули.