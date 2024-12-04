Тело утонувшего в Каме рыбака обнаружили спасатели Пермского края

Речь идёт о мужчине, который пропал 28 ноября в Юсьвинском округе. В сообщении о происшествии было сказано, что около 11 часов утра мужчина уехал из своего дома на самоходном транспорте. Прикамец отправился на рыбалку на реку Каму около посёлка Городище. Домой мужчина не вернулся.