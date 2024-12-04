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Выяснились новые подробности ДТП с перевернутым автобусом под Воронежем

В полиции уточнили информацию о серьезной аварии, которая произошла накануне в Новоусманском районе.

Как оказалось, водитель автобуса выжил и был доставлен в больницу с травмами.

Погибшим, о котором сообщалось накануне, оказался пассажир «Лады Ларгус», который принимал участие в ремонте сломавшегося автобуса. Пострадали три человека — водители «Лады», автобуса ПАЗ и большегруза «Вольво». Все они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель грузовика, 54-летний воронежец, не учел технические характеристики транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, и врезался в стоящий во втором ряду ПАЗ. А тот от удара отбросило находившийся перед ним легковой автомобиль. Проверка по факту аварии с тяжелыми последствиями продолжается.