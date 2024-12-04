Выяснились новые подробности ДТП с перевернутым автобусом под Воронежем

Согласно предварительным данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель грузовика, 54-летний воронежец, не учел технические характеристики транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, и врезался в стоящий во втором ряду ПАЗ. А тот от удара отбросило находившийся перед ним легковой автомобиль. Проверка по факту аварии с тяжелыми последствиями продолжается.