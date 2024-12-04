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«Миллион за достоинство»: омич расстался со своей возлюбленной и угрожал показать ее знакомым интимные фотографии

Омичу грозит до 15 лет колонии за вымогательство миллиона у своей экс-возлюбленной.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 61-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве 1 млн рублей у своей бывшей сожительницы. Между возлюбленными произошел громкий конфликт, после которого омич угрожал распространить между знакомыми женщины ее интимные фотографии.

Полицейские установили, что пара познакомилась в интернете в 2020 году. Через год 54-летняя жительница Алтайского края переехала к своему возлюбленному. В сентября в 2024 года между ними произошла крупная ссора, после которой женщина решила вернуться к себе домой.

Омич после конфликта начал шантажировать свою бывшую вторую половинку. Мужчина грозился распространить среди ее друзей материалы интимного характера. По одной из версий, фигурант дела также вымогал у потерпевшей 1 млн рублей.

Омские полицейские и сотрудники Росгвардии задержали мужчину и изъяли его телефон, на котором они обнаружили переписку с женщиной, а также материалы, которые тот грозился показать ее друзьям.

Ранее омич уже был судим за незаконное предпринимательство, легализацию денежных средств и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Подозреваемый находится под домашним арестом. На него завели уголовное дело. Теперь омичу грозит до 15 лет колонии.