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Суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским округом

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным продление ареста замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Адвокат просила отпустить Муминджанова под домашний арест. Меру в виде содержания под стражей защита считает чрезмерно жесткой, а само обвинение — абсурдным.

«В удовлетворении жалобы отказать», — огласил решение судья.

Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать на ход расследования. «Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет», — добавил он.

Адвокат Карина Лубенец заявила, что до приговора суда избирать меру пресечения в виде заключении под стражу для военнослужащего, занимающего руководящие должности, является формой «дискредитации и девальвации».

Сам Муминджанов сказал в судебном заседании, что не намерен скрываться от следствия или воздействовать ход расследования. «Я честно исполнял свои обязанности в зоне СВО в течение двух лет», — добавил он.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 2 февраля. До этой же даты продлен срок следствия по уголовному делу.

По версии СК РФ, замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятки на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает.