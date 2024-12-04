15 миллионов вытянули лжеэлектрики с жителей Иркутской области за два месяца

Сейчас разработали новые квитанции об оплате за свет. Создали специальную памятку с предупреждением о мошенниках, разместили ее прямо на лицевой стороне. Там прописаны простые правила, которые помогут избежать обмана: не стоит разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, особенно, не совершать под их диктовку необдуманные действия. 450 тысяч электронных и 500 печных платежек уже готовы отправится по назначенным адресам.