15 миллионов вытянули лжеэлектрики с жителей Иркутской области за два месяца

В Иркутской области участились случаи мошенничества с электросчетчиками, только за два месяца насчитали 24 случая. Сумма ущерба составила 15 миллионов. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, аферисты представляются работниками энергетической компании. Под предлогом замены счетчика вытягивают деньги.
Сейчас разработали новые квитанции об оплате за свет. Создали специальную памятку с предупреждением о мошенниках, разместили ее прямо на лицевой стороне. Там прописаны простые правила, которые помогут избежать обмана: не стоит разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, кем бы они ни представились, особенно, не совершать под их диктовку необдуманные действия. 450 тысяч электронных и 500 печных платежек уже готовы отправится по назначенным адресам.
— Уверены, что такие совместные мероприятия значительно повысят уровень информированности и безопасности людей, — подчеркнул начальник полиции МУ МВД России «Иркутское» Роман Цуркан.
Кроме того, специалисты провели разъяснительные беседы с населением и раздали часть листовок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 40 миллионов похитили аферисты под видом руководителей в Иркутской области.