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В Уфе задержали нетрезвого водителя иномарки

В столице Башкирии с помощью сообщения в чат-бот ГИБДД удалось задержать пьяного водителя.

Стражи порядка получили сообщение о том, что на Батырской улице двигается «Мазда 6» с нетрезвым водителем за рулем. Машину остановили, ее 25-летний водитель по всем признакам был пьян. Однако автомобилист отказался проходить освидетельствование и даже попытался оказать сопротивление сотрудникам ДПС и уехать. В итоге на мужчину составили несколько административных протоколов.