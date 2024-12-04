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10-летняя девочка попала под машину в Ростовской области

В Ростовской области водитель Nissan X-Trail сбил 10-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Аксай — Большой Лог в Ростовской области под колесами иномарки Nissan X-Trail пострадала 10-летняя девочка. Информация о случившемся поступила от регионального управления МЧС.

Все случилось вечером 3 декабря. Предварительно, школьница переходила проезжую часть вблизи «зебры», но не по переходу.

— Девочка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Причины и детали произошедшего должны уточнить сотрудники полиции, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону водитель сбил на «зебре» 16-летнюю девушку.

Водителям напоминают: за рулем нужно быть предельно внимательными, особая осторожность требуется вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. В таких местах нужно снижать скорость.