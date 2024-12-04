Три жительницы Братска и района отдали мошенникам 1,5 млн

67-летняя жительница района Гидростроитель увидела в интернете объявление о заработке на инвестициях, заполнила анкету и оставила контактные данные. С ней связался менеджер, который убедил женщину взять кредит в сумме 200 тысяч рублей и перевести на «брокерский счёт». Потом женщина увидела ещё одно такое же объявление, снова оставила данные, потом ей позвонил другой менеджер. И братчанка оформила кредит на 264 тысячи рублей, переведя их на второй «брокерский счёт». Прибыли она так и не дождалась.
По той же схеме 71-летняя жительница района Гидростроитель лишилась 415 тысяч рублей, большую часть которых также взяла в кредит.
А 33-летняя жительница Вихоревки лишилась 700 тысяч рублей, взятых в кредит, по схеме продления договора услуг сотовой связи.
Возбуждены уголовные дела.