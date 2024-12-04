Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три жительницы Братска и района отдали мошенникам 1,5 млн

Более полутора миллионов рублей выманили мошенники у трёх жительниц Братска и Братского района. Два случая обмана были связаны с заработком на инвестициях, сообщает пресс-служба полиции Братска.

Источник: Freepik

67-летняя жительница района Гидростроитель увидела в интернете объявление о заработке на инвестициях, заполнила анкету и оставила контактные данные. С ней связался менеджер, который убедил женщину взять кредит в сумме 200 тысяч рублей и перевести на «брокерский счёт». Потом женщина увидела ещё одно такое же объявление, снова оставила данные, потом ей позвонил другой менеджер. И братчанка оформила кредит на 264 тысячи рублей, переведя их на второй «брокерский счёт». Прибыли она так и не дождалась.

По той же схеме 71-летняя жительница района Гидростроитель лишилась 415 тысяч рублей, большую часть которых также взяла в кредит.

А 33-летняя жительница Вихоревки лишилась 700 тысяч рублей, взятых в кредит, по схеме продления договора услуг сотовой связи.

Возбуждены уголовные дела.