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Учеников новосибирской гимназии эвакуировали из-за угрозы теракта

О готовящемся нападении сообщил аноним.

Источник: Предоставлено читателем

Учеников новосибирской гимназии № 9 эвакуировали из-за угрозы вооруженного нападения. Как сообщил источник КП-Новосибирск, соответствующее сообщение в школьный чат прислал неизвестный.

Один из очевидцев рассказал, что всех эвакуировали из здания.

— Мы были на уроке, зашла соцпедагог и сказала закрыть двери и жалюзи. Сейчас эвакуировались. На входе росгвардейцы стояли, — рассказал читатель КП-Новосибирск.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, специальные службы обследуют здание. Правоохранительные органы устанавливают отправителей сообщения.