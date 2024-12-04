Учеников новосибирской гимназии эвакуировали из-за угрозы теракта

Учеников новосибирской гимназии № 9 эвакуировали из-за угрозы вооруженного нападения. Как сообщил источник КП-Новосибирск, соответствующее сообщение в школьный чат прислал неизвестный.
Один из очевидцев рассказал, что всех эвакуировали из здания.
— Мы были на уроке, зашла соцпедагог и сказала закрыть двери и жалюзи. Сейчас эвакуировались. На входе росгвардейцы стояли, — рассказал читатель КП-Новосибирск.
По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, специальные службы обследуют здание. Правоохранительные органы устанавливают отправителей сообщения.