«Я убийца»: стали известны подробности о матери, которая родила в тайне от всех и бросила сына в туалет

История 19-летней матери-зверя, которая в тайне от близких родила сына в туалете, а после оставила его на верную смерть, получила продолжение. Вскоре жительница Бурятии предстанет перед судом за свою жестокость. Ведь мальчик, родившийся доношенным и здоровым в начале сентября 2024 года, успел прожить всего около пяти минут. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Впервые матерью обвиняемая стала, еще будучи несовершеннолетней. В 17-лет она родила дочь вне барака. К слову, об отце малышки ничего не известно. Однако это не мешало поднимать ребенка на ноги самостоятельно. Тем более помощь всегда оказывали родные. Ранее КП-Иркутск стало известно, что жила обвиняемая в частном доме с ребенком, матерью и отчимом. Образования она так и не получила, да и официально трудоустроена не была. А все свободное время посвящала дочери.
В январе 2024 года молодая мать узнала, что носит под сердцем второго ребенка. Но беременность стала неприятностью. Все девять месяцев она скрывала свое положение от родных. Как? Возможно, прятала живот под мешковатой одеждой. У нее был план — родить и оставить ребенка в роддоме.
Схватки начались в ночь на 16 сентября. Боли в животе девушка терпела до утра. Разбудить мать или вызвать скорую она боялась. Но переживаниями делилась с подругой. Их переписку опубликовал «Arigus.tv».
«Мне больно», — писала подруге рожавшая. Приятельница советовала немедленно вызвать скорую, а с последствиями разобраться позже. Но та поступила по-своему — пошла утром рожать в уличный туалет. В 12:48 она написала, что темноволосый мальчишка появился на свет, а большего она не смогла рассмотреть, ведь якобы он упал в туалет.
«Ужасно, у меня жестокая паника. Я убийца, я убийца…», — написала обвиняемая подруге, а после уехала в гости к другой приятельнице. Однако сибирячка, знающая о смерти малыша, не смогла покрывать молодую мать.
— О произошедшем подозреваемая скоро рассказала подруге. А сибирячка сообщила в правоохранительные органы, — рассказывали в региональном Следкоме.
Следователи завели уголовное дело. Обвинение в убийстве малыша предъявили его матери. В декабре региональный СК передал дело в суд. Как стало известно КП-Иркутск женщине грозит до пяти лет лишения свободы.