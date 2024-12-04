«Я убийца»: стали известны подробности о матери, которая родила в тайне от всех и бросила сына в туалет

Впервые матерью обвиняемая стала, еще будучи несовершеннолетней. В 17-лет она родила дочь вне барака. К слову, об отце малышки ничего не известно. Однако это не мешало поднимать ребенка на ноги самостоятельно. Тем более помощь всегда оказывали родные. Ранее КП-Иркутск стало известно, что жила обвиняемая в частном доме с ребенком, матерью и отчимом. Образования она так и не получила, да и официально трудоустроена не была. А все свободное время посвящала дочери.