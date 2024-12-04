Прокуратура расследует массовое ДТП с участием трамвая в Новосибирске

Прокуратура и Ространснадзор проверят техническое состояние трамвая, а также соблюдение законодательства в области пассажирских перевозок. Очевидцы предполагают, что у трамвая могли отказать тормоза, так как он двигался с высокой скоростью. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.