Прокуратура расследует массовое ДТП с участием трамвая в Новосибирске

Как сообщили в прокуратуре, проверка по факту массового ДТП с участием трамвая на улице Волочаевской будет проводиться совместно с МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
ДТП произошло 3 декабря в вечернее время в Дзержинском районе Новосибирска. Трамвай № 14 МКП «ГЭТ» при подъезде к перекрестку с улицей Есенина столкнулся с автомобилями Toyota и Hyundai Solaris. В результате пострадал водитель Toyota.
Прокуратура и Ространснадзор проверят техническое состояние трамвая, а также соблюдение законодательства в области пассажирских перевозок. Очевидцы предполагают, что у трамвая могли отказать тормоза, так как он двигался с высокой скоростью. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях устранения выявленных нарушений и недопущения подобных происшествий в будущем.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске «взбесившийся» трамвай № 14 покалечил водителя «Тойоты».