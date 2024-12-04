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Прокуратура расследует массовое ДТП с участием трамвая в Новосибирске

Проверка будет сосредоточена на техническом состоянии транспорта и соблюдении правил пассажирских перевозок.

Источник: Сиб.фм

Как сообщили в прокуратуре, проверка по факту массового ДТП с участием трамвая на улице Волочаевской будет проводиться совместно с МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

ДТП произошло 3 декабря в вечернее время в Дзержинском районе Новосибирска. Трамвай № 14 МКП «ГЭТ» при подъезде к перекрестку с улицей Есенина столкнулся с автомобилями Toyota и Hyundai Solaris. В результате пострадал водитель Toyota.

Прокуратура и Ространснадзор проверят техническое состояние трамвая, а также соблюдение законодательства в области пассажирских перевозок. Очевидцы предполагают, что у трамвая могли отказать тормоза, так как он двигался с высокой скоростью. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в целях устранения выявленных нарушений и недопущения подобных происшествий в будущем.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске «взбесившийся» трамвай № 14 покалечил водителя «Тойоты».