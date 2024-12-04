Отец 4 детей не верит, что их убил дихлофос

Родители тоже были какое-то время в критическом состоянии. Но пришли в себя. При этом врачи смогли спасти не только их, но и будущего ребенка. Сразу появилась информация, что угрозы выкидыша у женщины нет. Но ее предлагали перевести из БСМП в Перинатальный центр. Мать погибших детей отказалась, сославшись на то, что ей нужно быть на похоронах. В ноябре она родила здорового мальчика. Сообщалось, что в доме, где произошла трагедия, родители не живут. Их приютили родственники из соседнего поселка.