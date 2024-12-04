Отец 4 детей не верит, что их убил дихлофос

Отец четверых погибших от отравления детей в поселке Красная Сопка Красноярского края признал вину на допросе у следователя. Но журналистам говорит, что по-прежнему не верит в то, что умереть его сын и дочери могли из-за дихлофоса.
Подробности — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
«Окна открывали».
«То, что распылял, признаю. Но то, что дихлофос причина — нет, не верю», — говорит 34-летний Дмитрий корреспонденту РЕН ТВ.
Он объясняет, что раньше семья также пользовалась аэрозолем. Окна открывались, все проветривалось, и только потом домочадцы заходили в дом.
«Следователи говорили, что после потравки в доме открыли одну маленькую форточку. Это неправда. Нет у них форточек, только обычные пластиковые окна. Вот через них и проветривали», — говорил на похоронах детей их дядя корреспонденту krsk.aif.ru. Это же сейчас повторяет и отец погибших.
По словам мужчины, порядок действий не менялся. Все, кроме него, вышли на улицу. Он обработал дом и открыл окна. После проветривания семья зашла внутрь и занялась привычными делами.
«Ребятишки — кто мультики смотрел, кто в телефоне сидел. У каждого свой телефон был. Все себя прекрасно чувствовали. Под утро, я не знаю, во сколько времени это было, недомогание, слабость, непонимание вообще, где находишься… Либо дихлофос такой, либо что-то в пище. Но опять же ничего не нашли», — объяснил мужчина.
Сейчас семья живет в том же доме, где произошла трагедия и откуда в последний путь провожали сына и трех дочерей. Ранее сообщалось, что их приютили родственники из соседнего поселка.
С малышом, который у них с женой появился в ноябре, по словам отца, все хорошо, он здоров. На вопросы корреспондента krsk.aif.ru, нужна ли им сейчас какая-то помощь и работает ли с ними психолог, Дмитрий не ответил.
«Ни один от дихлофоса не умер, ни один не отравился… Химики говорят, что от дихлофоса невозможно отравиться, а здесь нашли козла отпущения», — сказала тетя погибших детей корреспондентам RT.
«Опаснее советского дихлофоса».
Ранее химики заявляли, что отравиться современным дихлофосом насмерть невозможно. Подробнее их мнения можно прочитать здесь.
«В современном “Дихлофосе” никакого дихлофоса нет. Он содержит циперметрины, которые безопасны для людей и животных, и смертельного отравления вызвать не могут. Более того, симптомы отравления явно указывают на попадание яда через ЖКТ, при использовании же дихлофоса основная его часть попадает в организм через дыхательные пути», — сказал корреспонденту krsk.aif.ru кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Но специалисты «Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы» сделали заключение, что причина гибели детей — все-таки инсектициды, которые входят в состав аэрозольного средства.
«Нам эксперты сказали: наоборот, в современном дихлофосе как раз используются вещества нового поколения, которые в разы опаснее, чем тот советский дихлофос. В заключении экспертов все научно, можно сказать, обосновано», — сказала представитель СК Юлия Арбузова.
Но она подчеркнула, что при правильном использовании такой отравы от насекомых, оно безопасно. А в семье этими правилами пренебрегли, поэтому токсичное вещество оказалось на еде, посуде, одежде и других предметах.
Напомним, всем членам многодетной семьи стало сильно плохо рано утром 21 сентября. В тот же день скончались 6-летняя девочка и ее 9-летний брат (в официальных сводках значится, что ему 13 лет, но родственники говорят — это ошибка). Остальных санавиацией отправили в Красноярск. Здесь в реанимации скончалась 11-летняя девочка, а потом и ее 13-летняя сестра.
Родители тоже были какое-то время в критическом состоянии. Но пришли в себя. При этом врачи смогли спасти не только их, но и будущего ребенка. Сразу появилась информация, что угрозы выкидыша у женщины нет. Но ее предлагали перевести из БСМП в Перинатальный центр. Мать погибших детей отказалась, сославшись на то, что ей нужно быть на похоронах. В ноябре она родила здорового мальчика. Сообщалось, что в доме, где произошла трагедия, родители не живут. Их приютили родственники из соседнего поселка.